Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Kamu Personel Sistemi (Tarihçe-Tespit-Teklif) Raporu, kamuoyuna paylaşıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, rapora ilişkin, "Memur-Sen olarak; hem sendikal müktesebatımızı hem de tarihi bilincimizi ortaya koyarak önce sistemin tarihçesini çıkardık. Yapılan değişiklikleri inceledik, mevcut sorunları tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu, doğru karar alabilen, etkili sonuçlar üreten ve hızlı sorun çözen personel sistemi tekliflerimizle, 11 bölümden oluşan Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklif Raporumuzu oluşturduk. Kamu hizmetine alınmadan emeklilik sürecine kadar bir bütün olarak teşkilat biçimleri, görev ve sorumluluklar, haklar ve yasaklar, disiplin hükümleri, temel ilkeler, terfi ve kariyer planlaması, kadro ve statüler, mali ve sosyal haklar, emeklilik sistemi, mülakatın kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki sorumluluk ve kamu görevlilerine yönelik şiddeti önleme konularında raporumuz detaylı bir içerik sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TORBA YASADA GÖRÜŞÜLMESİN'

7'nci dönem Toplu Sözleşme'de, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesini hüküm altına aldıklarını aktaran Yalçın, "Toplu Sözleşme Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin aynı şekilde geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, çarşamba günü Meclis'te görüşülecek. Biz diyoruz ki; 'Ortada bir Toplu Sözleşme kararı var, iki tarafın da bu kanuna yönelik çekinceleri var. Emek tarafının gücünü, etkisini ve yetkisini kısıtlayan durumlar var. Bu kanun, torba yasada görüşülmesin, gelin eksikliklerini giderelim' diyoruz. Çarşamba günü Meclis'te kanun teklifini takip edecek, sadece iptal edilen hükümlerin değil, grev hakkının gelmesi, Toplu Sözleşme süresinin uzatılması ve adil bir Hakem Kurulu yapısının olması gerektiğini belirteceğiz" diye konuştu. (DHA)