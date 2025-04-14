Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin liderliğinde Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısında önemli bir devrim yaşandığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Ankara'ya, ulaşım ve haberleşme alanlarında toplam 728 milyar 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA BÜYÜK ARTIK'

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın çevre illerle olan bağlantılarının kesintisiz hale getirildiğini ve başkenti komşu illere modern bölünmüş yollarla bağladıklarını belirtti. "2002 yılında 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 1206 kilometreye çıkardık. 23 yıl boyunca 740 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama, 7 bin 721 kilometre asfalt çalışması, 178 kilometre yol iyileştirme ve 197 köprü inşa ettik" diyen Uraloğlu, bu yatırımlarla daha güvenli ve konforlu yolların vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

'ANKARA-NİĞDE OTOYOLU' İLE YENİ BİR DÖNEM

2020 yılında hizmete açılan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu’nun önemli bir ulaşım güzergahı sağladığını belirten Uraloğlu, bu otoyol sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ağı oluşturduklarını ifade etti. Bu yol sayesinde Ankara ile Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa arasındaki ulaşımda otoyol konforu sağlanmış oldu.

'ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU' PROJESİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, 2024 Kasım ayında sözleşmesi imzalanan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu otoyol projeleri, Ankara-Kırıkkale arasındaki trafiği hafifletmenin yanı sıra Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine yapılan taşımacılığı da daha hızlı ve konforlu hale getirecek" dedi.

'ORTA ANADOLU OTOYOLU' İLE ANKARA-İSTANBUL BİRLEŞİYOR

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu projesinin Ankara ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi arasında toplam 276 kilometre uzunluğunda yapılacağını ve bu yolun bölgedeki ulaşımı hızlandıracağını açıkladı. Ayrıca, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı sağlayacaklarını belirtti.

'ANKARA'DA 19 KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Polatlı şehir geçişi gibi projelerin tamamlandığını belirterek, "Toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 kara yolu projemizde çalışmalar hızla devam ediyor" dedi. Ayrıca, tarihi köprülerin restorasyonunun da sürdüğünü, Akköprü ve Dağkaya Köprüsü gibi önemli yapıları restore ederek ulaşım altyapısına dahil ettiklerini ifade etti.

'YHT’LERLE ANKARA'YA YENİ BİR SOLUK'

Demir yolunda da önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara'yı yüksek hızlı tren (YHT) ağının merkezi haline getirdiklerini ve bugüne kadar yaklaşık 97,4 milyon yolcuya hızlı tren konforu sunduklarını aktardı. "Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren hatları ile bu ulaşım devrimini başlattık" dedi.

'ANKARA-İZMİR HIZLI TRENİYLE SEYAHAT SÜRESİ 3,5 SAATE İNECEK'

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesinin, iki şehir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate indireceğini belirterek, bölgedeki iç turizme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

'ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TRENİ GELİYOR'

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı tren hattı ile ilgili çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, "Bu hattın saatte 350 kilometre hız yapması planlanıyor ve seyahat süresi sadece 80 dakikaya indirilecek" dedi.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEMİ 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Bakan Uraloğlu, Ankara'daki kent içi raylı sistemin 103,6 kilometreye ulaştığını ve Başkentray’ın geçen 7 yılda 113 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Yeni metro hatlarıyla ilgili projelerin de hızla devam ettiğini belirterek, önümüzdeki yıl yeni metro hatları için inşa çalışmalarına başlanacağını söyledi.

'ESENBOĞA HAVALİMANI'NIN YOLCU KAPASİTESİ ARTIYOR'

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı’ndaki yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak projelerin son aşamaya geldiğini, 2022 Aralık ayında başlatılan kapasite artırımı çalışmalarının ilk etabının sona erdiğini" söyledi.

Bu yatırımlar, Ankara'nın ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası oluştururken, gelecekte daha hızlı ve konforlu seyahat olanakları sunmayı hedefliyor.