Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle cuma günü saat 14'00'te görüşecektir" denildi. DEM Parti ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmede heyette İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Perin Buldan, grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını duyurdu.

'GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK'

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında görüşme ile ilgili, "Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, 'umut hakkı' ile ilgili kanun teklifini de TBMM'ye sunduklarını söyledi. (DHA)