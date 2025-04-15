Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.

2024 yılının Şubat ayında toplam ücretli çalışan sayısı 15 milyon 125 bin 704 kişi olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılı Şubat ayında bu sayı 15 milyon 293 bin 843 kişiye yükseldi. Böylece yıllık bazda ücretli çalışan sayısında 168 bini aşan bir artış gerçekleşmiş oldu.

Alt sektörlere bakıldığında ise farklı dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı, 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında düşüş gösterdi. Buna karşın inşaat sektöründe yıllık bazda yüzde 2’lik bir artış yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe de ücretli çalışan sayısı yüzde 2,9 oranında artış kaydetti.

Öte yandan, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamı ele alındığında, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 oranında azaldı. Aylık değişim incelendiğinde sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında yüzde 0,4’lük, inşaat sektöründe yüzde 0,7’lik azalma gözlenirken, yalnızca ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında artış yaşandı.

Bu veriler, Türkiye’nin istihdam yapısındaki sektörel farklılıkları ortaya koyarken; özellikle sanayi sektöründe yaşanan daralmanın dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Ticaret ve hizmet alanlarında ise istihdam artışının sürdüğü gözlemleniyor.