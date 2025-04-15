TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil, hareket memuru için giriş sınavına katılmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Bu kapsamda giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atanacağı ünvanın emniyet kritik görev grubuna uygun olan tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından aldığı sağlık kurulu raporu istenecek.

Ayrıca adayların, atanacağı ünvanın yeterliliklerini taşıdığını gösteren psikoteknik değerlendirme ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan rapor alması gerekecek.

Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan aday, kurumun Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecek. Bu durumda aday, Başkanlıkça değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecek. Buradaki sonuç kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.