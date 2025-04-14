Mamak Belediyesi, "Aile Merkezinde Bilgi Arenası" adıyla aile bireylerinin hep birlikte katılabildikleri bilgi yarışmaları düzenleniyor.

AİLE BAĞLARI PEKİŞTİRİLİYOR

Ebeveyn ve çocukların birlikte katılabildikleri yarışmalar sayesinde aile üyeleri, bir yandan ortak karar alma ve mücadele etme tecrübeleri kazanırlarken bir yandan da aile bağlarını pekiştirerek keyifli zamanlar geçiriyorlar.

Mamak Belediyesi tarafından düzenli olarak devam ettirilen bu etkinlikler kapsamında yeni yarışma 16 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi'nde saat: 13.30'da gerçekleşecek yarışma için başvurular alınmaya başladı.

Mamak Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda yapılacak yeni etkinlik duyuruldu. Buna göre, Nisan ayında yapılacak yarışmayla ilgili bilgilere 0 312 319 27 59 numaralı telefondan ulaşılabilecek.