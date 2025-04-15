Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia'nın üretim ortaklarıyla birlikte Arizona'da Blackwell çiplerini ve Texas'ta yapay zeka süper bilgisayarlarını üretmek ve test etmek için 1 milyon metrekareden fazla üretim alanını devreye aldığı aktarıldı.

Blackwell çiplerinin TSMC'nin Phoenix eyaletinin Arizona'daki çip tesislerinde üretilmeye başlandığına işaret edilen açıklamada, Texas'ta, Houston'da Foxconn ve Dallas'ta Wistron şirketleriyle birlikte süper bilgisayar üretim tesisleri kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki tesiste de seri üretimin gelecek 12-15 ay içinde geçmesinin beklendiği belirtildi.

Yapay zeka çipi ve süper bilgisayar tedarik zincirinin karmaşık olduğuna ve en gelişmiş üretim, paketleme, montaj ve test teknolojilerini gerektirdiğine değinilen açıklamada, Arizona'daki paketleme ve test işlemleri için Amkor ve SPIL ile ortaklık yapıldığı ifade edildi.

ABD'de 4 yılda 500 milyar dolara kadar üretim planı

Açıklamada, gelecek 4 yıl içinde Nvidia'nın TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor ve SPIL ile kurduğu ortaklıklar aracılığıyla ABD'de yarım trilyon dolara kadar yapay zeka altyapısı üretmeyi planladığı bildirildi.

Nvidia'nın yapay zeka süper bilgisayarlarının, yalnızca yapay zekayı işlemek amacıyla oluşturulan yeni bir veri merkezi türü "yapay zeka fabrikalarının" motorları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Amerikan "yapay zeka fabrikaları" için Nvidia yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlar üretmenin gelecek on yıllarda yüz binlerce istihdam yaratması ve trilyonlarca dolarlık ekonomik güvenlik sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang, dünyanın yapay zeka altyapısının motorlarının ilk kez ABD'de inşa edileceğinin altını çizerek, "Amerikan üretiminin eklenmesi, yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlara yönelik inanılmaz ve artan talebi daha iyi karşılamamıza yardımcı olacak, tedarik zincirimizi güçlendirecek ve dayanıklılığımızı artıracak." ifadelerini kullandı.