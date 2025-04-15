Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında saat 02.18’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, İzmir’in Karaburun ilçesine yaklaşık 11.2 kilometre mesafede bulunurken, yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.