Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Sumy bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sumy'de şu ana kadar Rus balistik füzelerinin isabet etmesi sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 10'u çocuk 80'den fazla kişi yaralandı. Herkese gerekli yardımlar yapılıyor. Dünyada herkesin sessiz kalmaması, duyarsız kalmaması çok önemli. Savaşın sona ermesi ve halkın güvenliğinin sağlanması için Rusya'ya baskı yapılması gerekiyor. Gerçekten güçlü bir baskı olmazsa, Ukrayna'dan yeterli destek olmazsa, Rusya bu savaşı uzatmaya devam edecektir. Putin'in Amerika'nın tam ve koşulsuz ateşkes önerisini görmezden gelmesinin üzerinden iki ay geçti. Ne yazık ki Moskova'dakiler öldürmeye devam edebileceklerinden eminler. Durumu değiştirmek için harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA