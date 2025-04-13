Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yeni gümrük tarifelerinden bazı ürünlerin muaf tutulmasını değerlendirdi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin bu adımını, ‘karşılıklı tarifeler’ uygulamasının yanlış olduğunu düzeltme yönünde atılmış küçük bir adım olarak yorumladı.

He, yaptığı açıklamada, ABD'nin karşılıklı tarifeler getirme kararının temel ekonomi ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini belirterek, bunun ülkeler arasındaki tamamlayıcı iş birliğini ve arz-talep ilişkisini göz ardı ettiğini vurguladı. Ayrıca, Çin'in ABD ile ticaret ilişkilerine yönelik tutumunun tutarlı olduğunu, ticaret savaşlarının galibinin olmadığını ve korumacılığın bir çıkış yolu olmadığını ifade etti.

Çinli sözcü, ABD’nin tarifeleri kaldırarak ticaret savaşının sona ermesini sağlaması gerektiğini ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.