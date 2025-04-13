Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yılkı atları, etkili kar yağışının ardından Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz bölgelerinde sürüler halinde gezerek yiyecek bulmaya çalıştı. Bölgede etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının doğal yaşamlarını zorlaştırırken, bu sevimli hayvanlar karla kaplı alanlarda otlamaya çalıştılar.

Beypazarı'nda yılkı atlarının sayısının arttığı gözlemlenirken, Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, atların bölgenin adeta simgesi haline geldiğini ifade etti. Gürlek, mahalle halkı olarak atları sürekli olarak izlediklerini ve kar ve kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanan atların sıkıntı yaşadığını belirtti.

Gürlek, “Bu zorlu dönemlerde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, bölgeye yem ve ot bırakırsa, yılkı atları yiyecek bulmada büyük bir sıkıntı yaşamazlar,” dedi.