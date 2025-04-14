Cezayir ile Fransa arasında diplomatik gerginlik yaşanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın Cezayir'de görev yapan 12 konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Cezayir makamlarına çağrıda bulundu.

Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini haksız bir tutum olarak değerlendiren Barrot, Cezayir makamlarına çağrıda bulundu. Fransa'da Cezayir uyruklu 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan bu kararın ‘Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle 3 Cezayirlinin gözaltına alınmasına’ bir tepki olarak alındığını belirten Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını söyledi. Barrot, “Cezayir makamlarından, tutukluların, devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada ayrıca Cezayir’in kararından vazgeçmemesi halinde konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesine hızla yanıt verileceği de kaydedildi.