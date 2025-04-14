Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların Başkentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha yakından tanıması amacıyla düzenlediği ücretsiz Kent Gezileri programına aralıksız devam ediyor. Yoğun ilgi gören geziler, katılımcılara Ankara’nın eşsiz mirasını keşfetme şansı sunuyor.

2019'dan Bu Yana 130 Binden Fazla Başkentli Katıldı

2019 yılında başlatılan Kent Gezileri programı kapsamında bugüne kadar 130 bin 673 vatandaş Ankara’nın farklı ilçelerine düzenlenen 3 bin 47 seferle geziye katıldı. 2024 yılında ise bir yılda 35 bin 88 kişi bu gezilere dahil oldu. Özellikle Beypazarı, Polatlı ve Çamlıdere ilçeleri, en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında öne çıktı.

Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerler Yerinde Keşfediliyor

Başkentliler; Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Kahramankazan, Şereflikoçhisar, Evren, Polatlı, Balâ ve Nallıhan gibi Ankara’nın dört bir yanındaki ilçeleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Gezi rotaları; tarihi camiler, antik kentler, yöresel pazar yerleri ve tabiat parkları gibi birçok noktayı kapsıyor.

Başvuru Süreci Artık Daha Kolay ve Hızlı

18 yaş üstü tüm vatandaşlara açık olan ücretsiz gezilere katılmak isteyenler, 2025 itibarıyla başvurularını https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla kolayca yapabiliyor. Daha önce sadece Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınan başvurular, artık çevrim içi olarak da gerçekleştirilebiliyor.

60 yaş üstü vatandaşlar, 0312 507 37 61 numaralı telefonu arayarak rezervasyon oluşturabiliyor. Geziye 18 yaş altı bireyler sadece ebeveynleriyle birlikte katılabiliyor. Her kişi yılda yalnızca bir kez ve en fazla dört kişi adına kayıt yaptırabiliyor. İlçelere ait kontenjanlar talebe göre belirleniyor ve sistem her çarşamba günü yeni kontenjanlarla güncelleniyor.

Başkentlilerden Yoğun İlgi: Her Yaştan Katılım Artıyor

Her yıl artan katılımcı sayısıyla dikkat çeken Kent Gezileri, Ankara’da kültür turizmi ve kent bilinci oluşturma noktasında önemli bir rol üstleniyor. Her yaştan katılımcıya hitap eden bu etkinlik, Ankara'nın kültürel ve tarihi dokusunu yerinde tanıma imkânı sunuyor.