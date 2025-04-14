Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en eski ve gizemli yapılarından biri olan Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini 16 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göbeklitepe'nin büyüleyici tarihini gözler önüne seren sergi, Roma'nın simgelerinden Kolezyum’un tarihi taş duvarlarında ziyaretçilerle buluştu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, hem sergiyi yerinde inceleyecek hem de Göbeklitepe’nin uluslararası tanıtım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Ersoy’un öncülüğünde dünyaya duyurulan sergi, Roma'da büyük ilgi görürken, şimdiye kadar dünya genelinden 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Avrupa’nın kalbinde tarihe ışık tutan bu özel sergi, Göbeklitepe'nin benzersiz mirasını uluslararası arenaya taşıdı.

Arkeoloji çevreleri tarafından yakından takip edilen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 21 Nisan’da Roma’daki Kolezyum'da ziyaretçilere veda edecek. İtalya’daki bu etkileyici yolculuğun ardından serginin farklı coğrafyalarda da tarih meraklılarıyla buluşması hedefleniyor.