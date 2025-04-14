GONCAGÜL KONAŞ

Genç Sağlık Sendikası Kamuda İstihdam Komisyonu Başkanı Ahmet Esmer, 21 Şubat 2024 tarihinden bu yana atama bekleyen sağlık çalışanlarının sesi olmak için basın açıklaması yaptı. Esmer, “Bir buçuk yılı aşkın süredir, Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir sağlık personeli ataması yapılmamıştır” diyerek, binlerce mezunun mağduriyetine dikkat çekti.

Atama bekleyen gençlerin yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Esmer, “Bu süre zarfında; diplomalı, donanımlı, idealist binlerce genç, mesleğine kavuşmayı beklemekte, ailesine mahcup olmakta, umudunu ve gençliğini tüketmektedir” ifadelerini kullandı.

“37 BİN KADRO SAĞLIKÇILARI KAPSAMIYOR”

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na 37 bin kişilik kadro onayı verildiğini hatırlatan Esmer, bu sayının yanıltıcı olduğunu vurguladı. “Bu sayı, kamuoyuna yalnızca sağlık personeli alımı gibi yansıtılsa da gerçekte temizlik görevlisi, güvenlik personeli gibi sürekli işçi statüsündeki kadroları da içermektedir” dedi.

Bu kadro onayının sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmekte yetersiz olduğunu belirten Esmer, “Halihazırda yetersiz olan bu sayı, sağlık personeli ihtiyacını karşılamaktan uzaktır” dedi ve şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı, elindeki sınırlı kadroyu iki parçaya bölerek hem mevcut eksikliği gidermeye hem de yıl sonunda açılacak tesislerde personel ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.”

“BOŞ POLİKLİNİKLERDE ÇARE ARANMAZ”

Türkiye genelinde açılan şehir hastanelerinin personel eksikliği nedeniyle işlevsiz kaldığını savunan Esmer, “Boş polikliniklerde çare aranmaz, koridorlarda umut büyümez” diyerek sağlık sisteminin insan gücüyle ayakta durduğunun altını çizdi.

“KADRO TEK SEFERDE VE SADECE SAĞLIKÇILARA VERİLMELİ”

Tasarruf politikaları nedeniyle atamaların bölünmesinin sağlık hizmetlerinde risk yarattığını dile getiren Esmer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da çağrıda bulundu: “Uygulanan tasarruf politikası nedeniyle alımın iki parçaya bölünmesi ihtimali, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. 37 bin kişilik kadro, bölünmeden, tek seferde ve yalnızca sağlık personeline yönelik kullanılmalıdır.”

Sağlık sisteminin daha fazla aksamasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Esmer, “Tek seferde, tamamı sağlık personeli unvanlarından istihdam yapılmalı ve Sağlık Bakanlığı’na yıl sonu açılması planlanan tesisleri için ayrıca ek bir kadro ve bütçe verilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.