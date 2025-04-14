Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, federasyon tarafından hazırlanan "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Mart 2025 Veri ve Analiz Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Mart 2025 dönemi boyunca "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"na gelen 69 şiddet vakasının 38'inin ev içi şiddet ihbarları olduğu belirtildi. Bunlardan 26'sının, kadınların resmi nikahlı eşleri tarafından maruz kaldığı şiddet vakaları olduğu vurgulandı.

Şiddet vakaları ve hukuki yardım talepleri

Raporun detaylarına göre, Mart 2025'te 20 kişi sığınak talebinde bulunmuş ve 1 vaka acil müdahale gerektiren bir durum olarak değerlendirilmiş. 43 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılırken, 33 çağrı karakola ve 15 çağrı ise barolara yönlendirilmiş. Şiddet vakalarında mağdurların yaş aralığı ise 4 ile 70 arasında değişiyor. Ancak, bazı vakalarda mağdurların yaşı ihbarcılar tarafından belirtilmemiş.

Kadınlar şiddetin çoğunluğunda maruz kalan taraf

Verilere göre, şiddete maruz kalanların %92.9'unu kadınlar oluşturuyor. Erkekler ise %3.5 ile daha düşük bir oranla şiddet mağduru olarak bildirilmiş. Şiddet türlerine bakıldığında, en yaygın olan psikolojik şiddet (%38.10) ve fiziksel şiddet (%30.95) olarak kaydedilmiş. Ayrıca, sosyal şiddet %9.52, cinsel şiddet %10.71 ve ekonomik şiddet ise %10.72 oranında bildirilmiş. Canan Güllü, şiddet türlerinin birbirinden ayırt edilmesinin bazen zor olduğunu, çoğu vakada birden fazla şiddet türünün bir arada bulunduğunu belirtti.

Eşler, kadınların en çok şiddet gördüğü kişiler

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli bulgu ise şiddetin çoğunlukla ev içinde, en yakın kişiler tarafından uygulandığı. 2025 Mart ayında, kadınların %53.7'si, evli oldukları erkeklerden şiddet görürken, %8.9'luk bir kısmı ise aile bireylerinden şiddet gördüğünü bildirdi. Ayrıca, aile fertleri arasında ağabey, baba, abla ve erkek evlatların da şiddet uygulayan kişiler olarak raporlarda yer aldığı belirtildi.