Amerikalı pop yıldızı Katy Perry’nin, Blue Origin firmasına ait "New Shepard" uzay aracıyla gerçekleştirilmesi planlanan uçuşta tamamı kadınlardan oluşan özel bir ekiple birlikte uzaya çıkacağı açıklandı. Uçuşa, Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in yanı sıra beş kadın daha katılacak. Tarihi nitelik taşıyan bu görev, Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın 1963 yılındaki uçuşunun ardından, yalnızca kadınlardan oluşan ilk uzay yolculuğu olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu uzay yolculuğunun, Türkiye saatiyle yaklaşık 15.30’da ABD’nin Texas eyaletinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tamamen otomatik sistemlerle çalışan New Shepard uzay aracı, dikey olarak yükselerek atmosferin üst katmanlarına ulaşacak. Ardından uçuş kapsülü, ana araçtan ayrılarak bağımsız şekilde yükselmeye devam edecek. Kapsül, belirlenen yüksekliğe ulaştıktan sonra, yeryüzüne inişi sırasında paraşüt sistemleri sayesinde güvenli bir şekilde yere dönecek.

Yaklaşık 10 dakika süreceği öngörülen bu uzay deneyimi boyunca mürettebat, Dünya’dan yaklaşık 100 kilometre yükseklikte yer alan ve uluslararası alanda uzayın başlangıcı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçecek. Uçuş sırasında yolcular, kısa bir süreliğine yer çekiminin ortadan kalktığı ortamda serbestçe hareket etme fırsatı bulacak. Koltuklarından ayrılarak uzay boşluğunun eşsiz hissini yaşayacak olan mürettebat, bu benzersiz deneyimin ardından kapsülle birlikte Dünya’ya geri dönecek.

Bu yolculuk, yalnızca uzay araştırmalarında değil, kadınların uzay teknolojileri ve havacılık alanındaki temsili açısından da önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.