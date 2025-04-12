Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin hem setinde hem de oyuncular arasında sular durulmuyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümle diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu’nun ardından herhangi bir gönderi, fotoğraf paylaşmayan Evrim Alasya eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı Alasya’nın diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu hakkında neden bir veda fotoğrafı paylaşmadığını merak ederek Evrim Alasya’ya sorular yöneltti. Eleştirilerin hedefi haline gelen ünlü oyuncu kamera karşısına geçerek, “O kadar büyük bir kötülük yapıyorsunuz ki, bir de sizin bulaştırdığınız çamurla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sizin her kişisel ve saçma sapan taleplerinizi yerine getirmek zorunda değiliz, yorgun bir ekibiz” dedi.

“SİBELLE BU KONUYU KONUŞTUK”

Eleştirilere yanıt veren Alasya, “Sibel’i çok seviyorum, bu konuyu da aramızda konuştuk, sizi ilgilendirmez” diyerek konuya açıklık getirdi.