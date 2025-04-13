Yapay zekanın etkisiyle, geleneksel beyaz yakalı işler giderek azalırken, mavi yakalı sektörler büyümeye devam ediyor. B2Press'in paylaştığı rapora göre, mavi yakalı işler, özellikle Z kuşağının ilgisini çekiyor ve bu kuşağın üçte biri, kariyerlerinde mavi yakalı pozisyonlarda yer almayı planlıyor. Teknoloji sektöründe beyaz yakalıların iş kaybı yaşadığı bir dönemde, mavi yakalılar daha fazla güvence ve fırsat elde ediyor. Peki, mavi yakalı çalışanlar hangi sektörlerde yükseliyor?

Z Kuşağının Yükselen Mesleği: Mavi Yakalı Pozisyonlar

Son yıllarda Z kuşağının bir kısmı, geleneksel üniversite eğitiminden farklı olarak, kariyerlerini güvence altına almak için mavi yakalı sektörlerde çalışmayı tercih ediyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2030'a kadar 9 milyon yeni işin doğması beklenirken, bu işlerin büyük bir kısmı mavi yakalı pozisyonlar olacak. Z kuşağının yaklaşık %32'si, gelecekte mavi yakalı bir işte çalışmayı planlıyor ve 20'li yaşlardaki mavi yakalı çalışanlar hızla artıyor.

Türkiye’de Mavi Yakalı Çalışan Sayısı Artıyor

B2Press'in analizlerine göre, Türkiye'de mavi yakalı çalışan sayısının 2025 sonu itibarıyla 10 milyona yaklaşması bekleniyor. Tarım, lojistik ve depolama gibi sektörlerdeki istihdam artışı, bu büyümenin önemli nedenlerinden biri. Özellikle lojistik ve depolama sektörlerinde büyük bir artış öngörülüyor. Mavi yakalı çalışan sayısındaki artış, Türkiye'nin iş gücü yapısının değişmesine ve yeni fırsatların doğmasına olanak sağlayacak.

Sonuç: Mavi Yakalıların Yükselişi

Z kuşağının mavi yakalı sektörlere olan ilgisi, iş dünyasında köklü değişiklikler yaratacak gibi görünüyor. Teknoloji alanındaki iş kayıpları ve değişen iş gücü dinamikleri, mavi yakalı çalışanların daha fazla fırsat elde etmesine yol açıyor. Türkiye’de mavi yakalı sektörler hızla büyürken, lojistik ve depolama gibi alanlarda istihdam artışı bekleniyor. Bu değişim, iş gücü piyasasında önemli bir dönüşüm yaratacak ve mavi yakalı çalışanların yükselişi hız kazanacak.