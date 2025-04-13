TED Üniversitesi (TEDÜ), XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık ile TurkishWIN işbirliğiyle yaptığı 2025 Kadın ve İstihdam Araştırması’nı 10 Nisan’da düzenlediği konferansta açıkladı. Araştırma, kadınların iş gücüne katılımındaki değişimi ve toplumdaki toplumsal cinsiyet algılarındaki dönüşümü ortaya koyuyor. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, hem kadınlar hem de erkekler için esnek çalışma saatlerinin en büyük talepler arasında yer alması. Ayrıca, babaların çocuk bakımındaki rolüne dair toplumsal algılarda da büyük bir değişim gözlemleniyor.

Esnek Çalışma Saatleri: Hem Kadınlar Hem Erkekler İçin Öncelikli Talep

2025 Kadın ve İstihdam Araştırması, esnek çalışma saatlerinin kadınlar ve erkekler tarafından ortak talep edilen en büyük unsur olduğunu gösteriyor. Kadınların %36’sı, erkeklerin ise %27’si, işverenlerinden esnek çalışma saatleri talep ettiklerini ifade etti. Araştırma, esnek çalışma politikalarının iş ve yaşam dengesini sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Toplumsal Algılarda Değişim: Babalık Rolü Artıyor

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de, babaların çocuk bakımındaki rolüne dair algıdaki değişimdir. “Babanın çocuk bakımında önemli bir rolü olmasa da olur” görüşü, %1,6'dan %65,4'e çıkarak güçlü bir toplumsal mutabakat sağladığını gösteriyor. Bu değişim, babaların aile içindeki rolünü daha fazla vurgulayan bir toplumsal dönüşümü işaret ediyor.

Kadın İstihdamı ve Aile Yaşamı: Çalışan Annelerin Zorlukları

Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça, aile yaşamına etkileri de daha fazla tartışılmaya başlandı. Çalışan annelerin, çocuklarına yeterli zamanı ayıramayacakları endişesi, toplumda yaygın bir görüş olmaya devam ederken, “Bir çocuğa en iyi annesi bakar” algısı hâlâ yüksek bir oranda destekleniyor. Bu görüş, kadınların iş gücüne katılımını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini etkileyen önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.