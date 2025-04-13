Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Radman, görüşmenin ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Radman, "Antalya, bir kez daha bölgesel ve küresel istikrar konusunda üst düzey diyalog için hayati bir platform olduğunu kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakovic ile Güneydoğu Avrupa'daki siyasi gelişmeler ve güvenlik konuları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Radman, görüşmede odağın Bosna Hersek'teki siyasi gerginlik olduğunu belirtti.

Radman, "Hırvatların siyasi temsilini sağlayacak seçim reformlarının hayata geçirilmesini de ele aldık. Hırvatistan'ın bu konudaki tutumunu ilettim. Ülkenin demokratik ve Avrupa geleceği için üç kurucu halkın eşitliği korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gordan Grlic Radman, Hırvatistan'ın, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.