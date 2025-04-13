Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, görev başında geçirdiği kaza nedeniyle şehit olan polis İbrahim Güney'in cenaze törenine katıldı.

Çubuk Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

''Şehit İbrahim Güney Son Yolculuğuna Uğurlandı

Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Tokat Milletvekili Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cüneyit Aldemir, Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan,AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile birlikte yakınları, meslektaşları, mülkü erkan ve çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla İlçemiz Camili Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Polis Memuru şehidimiz İbrahim GÜNEY’i bugün kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurladı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'' ifadelerine yer verildi.

Şehit İbrahim Güney Son Yolculuğuna Uğurlandı🇹🇷



Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Tokat Milletvekili Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cüneyit Aldemir, Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanı… pic.twitter.com/IJTpFFBgol — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) April 12, 2025