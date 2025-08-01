Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun, üniversite diplomasına usulsüz şekilde kavuştuğu yönündeki iddialar kamuoyunun gündemine oturdu. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çekici detaylar yer aldı.

İddianameye göre, Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde gerçeğe aykırı şekilde mezuniyet kaydı oluşturulduğu ve bu bilginin YÖK sistemine işlendiği öne sürüldü.

Öte yandan YÖK’ün mahkemeye gönderdiği resmi yazıda, Osmanoğlu’na ait herhangi bir öğrenci ya da mezuniyet kaydına ulaşılamadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu işlemlerin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği araştırılıyor.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Üniversite cephesinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Yargı süreci devam ediyor.