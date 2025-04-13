Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama ile Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu öğrencileri ile bir şehit ailesi ve gazi eşi Tarihi Selimiye kışlasını ziyaret etti. Ziyaretçilere kışlanın tarihçesi anlatıldı ve bando dinletildi.

MSB'nin yaptığı paylaşımda;

''Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu öğrencileri ile bir şehidimizin ailesi ve gazimizin eşi, İstanbul’daki tarihî Selimiye Kışlasını ziyaret etti. Misafirlerimize ziyaret kapsamında; Selimiye Kışlasının tarihçesi anlatıldı ve bando konseri verildi.'' ifadeleri yer aldı.

Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu öğrencileri ile bir şehidimizin ailesi ve gazimizin eşi, İstanbul’daki tarihî Selimiye Kışlasını ziyaret etti.



Misafirlerimize ziyaret kapsamında; Selimiye Kışlasının tarihçesi anlatıldı ve bando konseri verildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mse3I04Mdi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2025

TARİHİ SELİMİYE KIŞLASI

Selimiye Kışlası, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, tarihi yarımadanın siluetine farklı bir açıdan bakan heybetli bir yapıdır. Boğaziçi'nin Marmara Denizi ile buluştuğu noktaya yakın stratejik bir konumda yer alan bu görkemli kışla, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden günümüze kadar uzanan zengin bir tarihe, mimari ihtişama ve pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Sadece bir askeri yapı olmanın ötesinde, Selimiye Kışlası, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır.

Kışlanın temelleri, Sultan III. Selim döneminde, 1793 yılında atılmıştır. Ancak, inşası uzun sürmüş ve farklı aşamalardan geçmiştir. İlk olarak ahşap bir yapı olarak tasarlanan kışla, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından (1826) Sultan II. Mahmut döneminde kargir (taş ve tuğla) olarak yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, dönemin önemli mimarlarından Krikor Balyan'ın da katkılarıyla yapı önemli ölçüde genişletilmiş ve bugünkü görkemli halini almaya başlamıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ise kışlanın inşası tamamlanmış ve yapı, adını Sultan III. Selim'den almıştır.

Selimiye Kışlası, neoklasik ve barok mimari üsluplarının etkileyici bir sentezini yansıtır. Simetrik planı, anıtsal cepheleri, çok sayıda penceresi ve kuleleriyle dikkat çeken yapı, döneminin askeri mimarisinin önemli bir örneğidir. İç mekanları da geniş koridorları, yüksek tavanları ve çok sayıda odasıyla askeri birliğin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Kışla, Boğaziçi ve Marmara Denizi'ne hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahipti ve uzun yıllar boyunca çeşitli askeri birliklere ev sahipliği yapmıştır.

Selimiye Kışlası'nın tarihi sadece askeri olaylarla sınırlı değildir. Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında, İngiliz ordusu tarafından hastane olarak kullanılmasıyla kışlanın kaderi önemli ölçüde değişmiştir. Bu dönemde, İngiliz hemşire Florence Nightingale ve ekibi, yaralı askerlerin bakımında öncü bir rol oynamışlardır. Nightingale'in "Lambalı Kadın" olarak da anıldığı bu dönem, modern hemşireliğin doğuşuna tanıklık etmiştir. Selimiye Kışlası'nın bir bölümü, Nightingale ve ekibinin çalışmalarını anmak amacıyla günümüzde müze olarak ziyarete açıktır. Bu müzede, o döneme ait tıbbi malzemeler, belgeler ve Nightingale'in yaşamına dair bilgiler sergilenmektedir.

Kırım Savaşı'nın ardından kışla, tekrar askeri amaçlarla kullanılmaya devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da çeşitli askeri birliklere ev sahipliği yapan Selimiye Kışlası, zaman içinde önemini korumuştur.

Günümüzde Selimiye Kışlası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımında olmaya devam etmektedir. Ancak, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle belirli bölümleri ziyaretçilere açıktır. Kışlanın ihtişamlı yapısı, Boğaziçi'nin eşsiz manzarasıyla birleştiğinde ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Özellikle Florence Nightingale Müzesi, hemşirelik tarihine ilgi duyanlar ve Kırım Savaşı'nın insani boyutunu anlamak isteyenler için önemli bir durak noktasıdır.

Selimiye Kışlası, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de önemli tarihi yapılarından biridir. Yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılan bu görkemli yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünün bir simgesi olmasının yanı sıra, insanlığın zor zamanlarda gösterdiği dayanışmanın ve fedakarlığın da bir anıtı olarak yaşamaya devam etmektedir. Boğaziçi'nin kıyısında gururla yükselen Selimiye Kışlası, geçmişten günümüze uzanan hikayesiyle ziyaretçilerini etkilemeye ve tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarmaya devam edecektir.