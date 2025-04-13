Türk Dünyası Sevdalıları Platformu (TÜDAS), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik son dönemde gündeme gelen tehditler karşısında kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk devletlerine birlik çağrısında bulunmak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform, hem Türkiye’de hem de Türk coğrafyasındaki toplumların Kıbrıs’ın özgürlük mücadelesine olan tarihi ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatırken, bazı Türk Cumhuriyetlerinin sessizliği karşısında duydukları endişeyi açıkça dile getirdi.

Kıbrıs İçin Tarihi Mücadele Hatırlatması



Türk Dünyası Sevdalıları Platformu (TÜDAS), ülkemizin güvenliği ve milli birliğiyle doğrudan bağlantılı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Platform, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin, büyük fedakârlıklarla elde edilen ve uluslararası hukuk açısından da meşru bir duruş olduğunu hatırlattı.

Türk Devletlerinden Beklenen Duruş



Açıklamada özellikle Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve teyide muhtaç olsa da Kırgızistan’ın Kıbrıs meselesindeki pasif ya da muhalif tutumları eleştirildi. TÜDAS temsilcileri, bu ülkelerin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine destek vermek yerine sessiz kalmalarının büyük bir kardeşlik sorunu olduğunu belirtti. Türk birliği ve dayanışması açısından bu tavırların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacaktır” Vurgusu



Basın açıklamasında yer alan en dikkat çekici ifade ise, "Kıbrıs tarih boyunca Türk’tü, Türk kalacaktır" cümlesi oldu. Platform temsilcileri, Türk halkının bu konuda net bir tutum sergilemeye devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak tarihe not düşmek adına bu çağrının kamuoyuyla paylaşıldığını ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Türk Dünyası Sevdalıları, bu açıklamayla yalnızca bir uyarıda bulunmakla kalmadı; aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmanın bir vicdan meselesi olduğunu vurguladı. “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” sözleriyle mesajlarını netleştiren platform, tüm Türk devletlerini bu hassas dönemde daha güçlü ve açık bir destek sergilemeye davet etti. Açıklamanın sonunda, Türkiye halkına da çağrıda bulunularak ulusal birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.