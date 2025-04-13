Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İskender Kozan (24), aynı anda elleriyle 2 farklı resim çizebiliyor. Yaklaşık 2 yıl önce yeteneğini fark eden Kozan, herhangi bir eğitim almadan farklı kalemlerle yaptığı çizimleriyle sergi açmayı hedefliyor.

Mersin'den Ankara'ya üniversite okumak için gelen İskender Kozan, 2 yıl önce bir merakla başlayan 2 eliyle aynı anda 2 farklı resim çizme yeteneğini geliştirdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda, kendisiyle aynı yeteneğe sahip kişi sayısının çok az olduğunu öğrenen Kozan, mezun olduktan sonra kendi atölyesini kurup, sergi açarak adını dünyaya duyurmak istiyor. İskender Kozan, resim üzerine eğitimi olmadığı halde kendini geliştirmek için çok çalıştığını ve defalarca başarısız denemeler yapmasına rağmen pes etmediğini dile getirdi. Çok çalışarak hedefine ulaşabileceğini vurgulayan Kozan, "Yurtta, evde, boş vakitlerimin çoğunda bu resim sanatıyla uğraşıyorum. 2 elle aynı anda 2 farklı resim çizme fikri aklıma geldiği zaman internette araştırdım. Türkiye'de kimse yapmadığından dolayı bu alana yöneldim" dedi.

'İŞİN SIRRI PRATİK YAPMAK'

Aynı anda 2 el ile resim çizebilmenin zorluğuna vurgu yapan İskender Kozan, "İlk başlarda 2 elle aynı anda 2 farklı resim çizmekte çok zorlanıyordum. Yavaş yavaş, çize çize kendimi hızlandırdım, pratik yaptım. Bu işin sırrı pratik yapmak. Aynı anda sağ ve sol gözümü kullanıyorum. Aynı anda sağ ve sol ellerimi, kollarımı kullanıyorum. Dünyaya adımı duyurmayı düşünüyorum" diye konuştu.

'KENDİ ATÖLYEMİ AÇMA FİKRİM VAR'

Okul döneminde hafta sonları garsonluk yaptığını, yaz tatilinde ise turizm sektöründe çalışarak ek gelir elde ettiğini söyleyen Kozan, "Bazen inşaatlarda da çalışıyorum, ek gelir olarak. Ben bu resim sanatına kendimi vermek istiyorum. Mezun olduktan sonra kendi atölyemi açma gibi bir fikrim var" ifadelerini kullandı.