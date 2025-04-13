GONCAGÜL KONAŞ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) ile Valilik Konferans Salonu’nda bir araya geldiği toplantıda metanfetamin tehlikesine dikkat çekti. Uyuşturucunun özellikle gençler ve şoförler arasında hızla yayıldığını ifade eden Çiçek, bu tehditle mücadelede polisiye tedbirlerin yanı sıra sosyal projelerin de önemini vurguladı. Erva Spor Okulları ile aspir yağı üretimi gibi projeleri örnek gösteren Vali Çiçek, hem toplumsal hem ekonomik alanlarda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

“MENTAFETAMİNE ULAŞIM ÇOK KOLAY”

Vali Çiçek, metanfetamin kullanımının Türkiye genelinde hızla yayıldığına dikkat çekerek, “Bugün metanfetamin denen bir bela aslında tüm Türkiye'yi, sizlerin de görev yaptığınız illeri etkiliyor. Çok ucuz. Ulaşımı çok kolay.” ifadelerini kullandı.

Metanfetaminin kullanım alanına da değinen Çiçek, özellikle öğrenciler ve uzun yol şoförlerinin hedef alındığını belirtti. “Fiyatı da ucuz olunca ve ülkeye giriş şekli aslında zihin açtı. İki gün uykusuz bıraktı. İlk başta öğrencilerimizi kandırarak, sınav haftalarında zinde tutacak bir şey gibi gösterdiler. Gerçekten de o iki gün uyutmaması tır şoförlerinde, yat kaptanlarında, üniversite öğrencilerinde final, vize zamanlarında kullanımına yol açtı.” dedi.

“POLİSİYE TEDBİRLER ŞART”

Uyuşturucuyla mücadelenin temelinde güvenlik güçlerinin yer aldığını belirten Çiçek, “Bunun çözümü için biz göreve başladığımızda Kayseri'ye özel bir proje başlatalım dedik. Bunu da örnek olsun diye anlatıyorum. Öncelikle polisiye tedbirler şart. Tek başına polisiye tedbirlerle bu iş olmaz ama polisiye işler olmazsa bu imkânsız.” şeklinde konuştu.

Kentte yapılan operasyonlardan da bahseden Çiçek, “Kayseri’ye girecek olan dokuz buçuk kilo metanfetamin yakaladık. Dokuz buçuk kilo ne demek biliyor musunuz? Sürekli... En son yakaladığımız olay aynı ‘Narkoz’ dizisindeki gibiydi. Adamda uyuşturucu olduğunu kesin biliyoruz. Bütün şehirdeki kamera sayısını dört kat artırdık. Metruk binaların yüzde seksenini yıktık.” dedi.

“ERVA SPOR OKULLARI TÜRKİYE'DE İLK VE TEK”

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, sosyal projelerle de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, Erva Spor Okulları projesine de değindi. “En gurur duyduğum proje, Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu açacağız diye başlattığımız Erva Spor Okulları projesi. Adı aslında Erdem Bey'imizle açtığımızda belirlendi. Açtığımız spor okulları mahalle bakanlığından da ait olacak dedik. Bu projenin özelliği Türkiye'de ilk ve tek olması. Her bir spor okulunu başka bir kurumun bütçesi, zimmeti ve himayesine verdik. Valilikte bir yürütme ve himaye kurulu oluşturduk. Ticaret Odası da bir tanesinin sponsoru oldu.” diye konuştu.

“ASPİR YAĞI, AYÇİÇEK YAĞINA GÖRE KAT KAT KALİTELİ”

Vali Çiçek, Kayseri’nin tarım potansiyeline de dikkat çekerek, aspir yağı üretimiyle ilgili bilgi verdi. “Ayçiçek yağı konusunda ülke olarak ithalat yapıyoruz. Yalnız aspir yağı, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Anadolu’nun birçok yerinde üretiliyor. Kayseri, aspir üretiminde Türkiye birincisi. Üniversitelerde yaptırdığımız testlerde, aspir yağının Ayçiçek yağına göre kat kat kaliteli olduğu, içerisindeki bileşenler açısından raporlandı. Üniversitelerdeki gıda laboratuvarları ve Tarım Bakanlığı bunu onayladı.” dedi.