Dün akşam saatlerinde Ankara'daki CHP'li belediye başkanları bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı ABB Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde yapılırken, Kahramankazan belediyesi toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, Ankaralıların sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamalarda, birlik ve beraberlik mesajının verilmesin yanı sıra, "vatandaşların huzuru için var gücümüzle çalışacağız" ifadeleri kullanıldı

Toplantıya katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanımız Sn. Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanlarımızla, Kahramankazan Belediye Başkanımız Sn. Selim Çırpanoğlu'nun ev sahipliğinde olağan değerlendirme toplantısı için biraraya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarımızla işbirliği ve uyum içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."