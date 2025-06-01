SEVGİ GÜLDOĞAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, sağlıkta şiddetin giderek artmasına ve meslektaşlarının maruz kaldığı saldırılara karşı ses yükseltti. 27 Mayıs’ta, fakültenin Çocuk Acil Servisi’nde görev yapan bir intörn hekimin hasta yakını tarafından uğradığı sözel ve fiziksel şiddet, fakülte önünde geniş katılımlı bir protestoya dönüştü.

Görevlerini bırakarak Başhekimlik binasına yürüyen intörn hekimler, burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin yanı sıra siyasiler de destek verdi. Basın açıklamasına Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun, Genel Sekreter Dr. Kemal Oskay, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Karakoç ve CHP Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala katıldı.

SLOGANLAR YANKILANDI

Basın açıklaması sırasında alanda “İntörn Hekim Köle Değildir!”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!”, “Hekim Susarsa Sağlık Susar!” ve “Şiddete Karşı Omuz Omuza!” sloganları yükseldi. Katılımcılar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık tolere edilemez boyuta ulaştığını ve sağlık emekçilerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sağlık örgütleri ve öğrenciler, şiddetin yalnızca hekimlerin değil, tüm sağlık sisteminin geleceğini tehdit ettiğini belirtti. Yetkililere seslenen sağlıkçılar, etkili yasal düzenlemeler ve caydırıcı yaptırımlar talep etti.

NE OLMUŞTU?

27 Mayıs günü yaşanan olayda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli bir intörn hekim, hasta yakını tarafından hem sözel hem de fiziksel şiddete uğradı. Olay sonrası hekimler iş bırakma kararı alarak meslektaşlarına destek verdi.