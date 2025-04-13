Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı,2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ilçeyi temsil eden Sude Nur Çakır ve Ziya Samet Türeli Türkiye Şampiyonu oldu.

"Gölbaşı’nın Şampiyonları Milli Gururumuz Oldu"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Gölbaşılı sporcularımızdan Sude Nur Çakır sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma seçildi, Ziya Samet Türeli ise Türkiye Şampiyonu oldu! İlçemize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.