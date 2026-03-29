“Başkent’in Yıldızları Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEP) çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle, gençlerin suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Ücretsiz olarak sunulan programda eğitim, sanat ve spor alanlarında çeşitli faaliyetler yer alıyor.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE TEKNOMER’DE BULUŞTU

Program kapsamında öğrenciler, Keçiören Belediyesi TEKNOMER’de ağırlandı. Tanıtım sunumunun ardından e-spor odasında oyun oynayan gençler, simülasyon stüdyolarında araç ve uçak deneyimi yaşadı. Etkinliğin sonunda ise ses ve müzik stüdyosunda karaoke yaparak keyifli anlar geçirdi.

GENÇLER SAHNEDE YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Etkinliklerin devamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterileri sahnelendi. Keçiören Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen 200 saatlik eğitimin ardından öğrenciler iki ayrı oyunla sahneye çıktı. Emniyet personelinin kaleme aldığı “Kaybedenler Kulübü” adlı oyun dolandırıcılık konusuna dikkat çekerken, “Çanakkale’de Bir Ali” adlı gösteri izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

“GENÇLERİN ELİNDEN TUTMAK GELECEĞE YATIRIMDIR”

Etkinliğe katılan Fatih Kılıç, gençlerin sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, onların kendilerini ifade edebilecekleri ortamların oluşturulmasının büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Kılıç, gençlere sunulan fırsatların geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Program sonunda sahne alan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimine katkı sağlayan örnek bir proje olarak öne çıktı.