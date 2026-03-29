İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma yürüttükleri sırada 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan aramalarda, kazı faaliyetinde kullanılan çeşitli ekipmanlara el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler de incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.