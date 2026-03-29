Etimesgut Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Baharla Gelen Esintiler” konseri, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Etisem Korosu sahne aldı.

Konserde koro ve solistler, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Orkestra eşliğinde sahneye çıkan sanatçılar, geniş repertuvarlarıyla izleyicilere müzik dolu bir akşam sundu. Program boyunca seslendirilen eserler, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konserde icra edilen eserlerde kullanılan enstrümanlar ve sahnedeki performanslar, bahar temasıyla bütünleşen bir atmosfer oluşturdu. Etkinlikte, müzik aracılığıyla baharın enerjisi ve coşkusu izleyicilere yansıtıldı.

Etimesgut Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçede sosyal ve kültürel yaşamın desteklenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğünü ortaya koydu. Belediye, Etisem aracılığıyla vatandaşları farklı sanat dallarıyla buluşturmaya devam ediyor.