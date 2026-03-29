Milli takıma davet edilmesi beklenen tecrübeli kaleci Lis, Polonya basınına yaptığı açıklamada, seçilmemesinin kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, hayal kırıklığı hissediyorum. Milli takıma yakın olduğumu hissettim ve bu çağrı için büyük umutlarımın olduğunu gizlemiyorum. Kesinlikle orada olmaya daha çok odaklandım, bu yüzden bu tatmin eksikliği doğal."

Lis, kariyerindeki iniş çıkışlara rağmen kendi işine odaklanacağını ve hayalinin bir gün gerçekleşmesini umduğunu da belirtti:

"Hayatımda birçok iniş çıkış yaşandı, bu yüzden kendi işimi yapmalı ve bu hayalin nihayet gerçekleşmesini ummalıyım."

Polonya Milli Takımı’nın finalde İsveç ile karşılaşacağı mücadele, Dünya Kupası yolunda kritik bir adım olacak. Lis’in hayal kırıklığı yaşaması, Göztepe taraftarları ve Polonya futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu.