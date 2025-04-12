Çankaya Belediyesi, Başkentin simgesi haline gelen Atatürk Kültür Merkezini yenileyerek, vatandaşa sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi'ni yenileme çalışmasında sona yaklaşılıyor.

"Çankayamıza kazandıracağız"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana hızlandırdığımız Kültür Merkezi inşaatımızda sona yaklaştık. Çağdaş mimarisiyle, kentimize yakışan özel tasarımıyla ve her yaştan Çankayalıya hizmet verecek çok amaçlı salonlarıyla Ankara’ya ve Çankaya’mıza değer katacak olan yeni buluşma noktasını bu yıl Çankaya'mıza kazandıracağız." diye konuştu.



