Mamak Belediyesi, personelinin acil durumlara etkin şekilde müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir ilk yardım eğitimi programı başlattı. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, belediye personelinin ilk yardım konusunda hem teorik hem de pratik bilgi sahibi olmasını hedefliyor.

İki gün sürecek olan eğitim programı sonunda yazılı sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, tüm dünyada geçerliliği olan İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazanacak. 21 kişilik 9 ayrı grup halinde düzenlenen program kapsamında toplam 189 personelin ilk yardım eğitimi alması planlanıyor.

Öncelik Sahada Görev Yapan Teknik Personele Verildi

Mamak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından organize edilen eğitimlerde, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışan saha personeline öncelik tanınıyor. Kaynak, marangoz, boya ve ilaçlama gibi alanlarda görev yapan teknik personelin sıkça karşılaştığı iş kazalarına karşı doğru ve hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde, kazalarda ilk müdahale yöntemleri, boğulma, yanık, kırık ve zehirlenme gibi acil durum senaryoları üzerinde durulurken, mankenler üzerinde uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor. Böylece çalışanlar sadece teorik değil, pratik bilgiyle donanmış olarak görevlerine devam ediyor.

Acil Durumlara Hazırlıklı Personel Hedefleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman eğitmenlerce verilen eğitimler, acil sağlık müdahalelerinde fark yaratacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitimlerin sonunda personelin özgüveni artarken, herhangi bir kaza ya da sağlık sorununda etkili şekilde ilk müdahaleyi yapabilecek yeterliliğe ulaşmaları sağlanıyor.

Mamak Belediyesi yetkilileri, bu tür programların süreklilik kazanacağını vurgulayarak, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından bilinçli ve hazırlıklı olmalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor.