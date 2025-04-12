Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ni bu yıl da düzenliyor.

6-12 yaş arasındaki 1000 Başkentli çocuğa ücretsiz sünnet hizmeti sunulacak. Ayrıca, sünnet kıyafetleri ve sürpriz hediyeler de yine belediye tarafından temin edilecek.

Başvurular 14 Nisan’da Başlıyor

Toplu Sünnet Şöleni’ne başvurular 14 Nisan 2025 Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Aileler, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri’ne yapabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunacak ailelerin, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin nüfus cüzdan fotokopisi ile ikametgâh belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen aileler, “(0312) 507 23 17-18” numaralı telefondan iletişime geçebilir.

Çocuklara Özel Kıyafet ve Hediyeler

Başvurusu kabul edilen çocuklara, sünnet işlemi tamamlandıktan sonra sünnet kıyafetleri ve sürpriz hediyeler de dağıtılacak. Bu yılki şölende çocuklar, geleneksel sünnet töreninin yanı sıra unutulmaz bir deneyim yaşayacak.