Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla kente otobüsle geldiği belirlenen şahıslar, yapılan takip sonucu şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, detaylı sağlık kontrolü için Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen muayene ve röntgen taramaları sonucunda, her iki şüphelinin de midelerinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Toplamda 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi, hastanede gerçekleştirilen tıbbi müdahale ile çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aziz Önal/ Bingöl