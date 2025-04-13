Branding Türkiye ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Marka 5.0 Zirvesi, 18 Nisan 2025’te sektör profesyonellerini, girişimcileri ve akademik camiayı bir araya getiriyor. Zirve, “Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ve İşveren Odağında Markalaşma” ana teması etrafında şekilleniyor. Bu zirve, günümüz iş dünyasında markaların dijital dönüşümüne, sürdürülebilirlik süreçlerine ve işveren markası oluşturma stratejilerine dair önemli bilgiler sunacak.

Dijitalleşme: Geleceğin Markaları İçin Stratejik Adımlar

Marka 5.0 Zirvesi’nin ilk oturumunda, dijitalleşme süreci markalar için nasıl dönüştürücü bir rol oynayabilir? Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, dijital markalaşmanın markalar için gelecekteki stratejik fırsatlar oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu oturumda katılımcılar, dijital dönüşümün iş dünyasına getirdiği yenilikçi çözümleri keşfedecek. Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam moderatörlüğünde yapılacak bu oturum, iş dünyasına dijitalleşme ile ilgili pratik öneriler sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik: Geleceğe Yatırım Yapın

Zirvenin ikinci oturumunda ise sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk üzerine önemli bilgiler aktarılacak. Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş.’nin Satış İş Yönetim Birimi Müdürü Serdar Köseoğlu, markaların çevresel etkilerini nasıl minimize edebileceğini anlatacak. Katılımcılar, sürdürülebilir markalaşma ve çevre dostu stratejilerle ilgili somut örneklerle ilham alacaklar. Bu oturum, markaların geleceği için vazgeçilmez olan sürdürülebilirlik anlayışını iş dünyasında nasıl içselleştirebileceğine dair kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

İşveren Markası: Çalışan Deneyimi ve Kurumsal İtibar

İşveren markasının önemi, çalışan deneyimi ve kurumsal itibar üzerine gerçekleştirilecek olan üçüncü oturumda HAVAŞ Genel Müdürü Mete Erna, çalışan deneyiminin bir markanın başarısındaki kritik rolüne değinecek. Bu oturum, işveren markası oluşturmanın temel unsurlarını ve kurum kültürünü çalışanlar ile nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi tartışacak. Moderatörlük görevini üstlenecek olan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berna Kutsal Özer, bu konudaki teorik ve pratik bilgileri katılımcılarla paylaşacak.

Marka 5.0 Zirvesi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekliyor

Marka 5.0 Zirvesi, yalnızca iş dünyasına değil, aynı zamanda global sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 16 ve Madde 17’yi destekleyen zirve, sektördeki paydaşları daha güçlü işbirliklerine teşvik ediyor. Katılımcılar, bu etkinlikte sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası için ne kadar önemli olduğuna dair farkındalık kazanacaklar.

Etkinlik Detayları ve Kayıt Bilgileri

Marka 5.0 Zirvesi, 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Kampüsü Akıngüç Oditoryumu'nda düzenlenecek. Saat 10.00’da açılış konuşmalarının yapılacağı etkinlik, 13.00’da sona erecek. Katılım tamamen ücretsiz olup, kayıt zorunludur ve kontenjan sınırlıdır. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Zirveye Katılın, Geleceğin Markalarını Şekillendirin!