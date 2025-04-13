TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Nazillispor, 9 maçlık mağlubiyet serisini Beyoğlu Yeniçarşıspor deplasmanında aldığı 6-1’lik ağır yenilgiyle sürdürdü ve matematiksel olarak 3. Lig'e düştü. Siyah-beyazlı ekip, sezonun bitimine 3 hafta kala 13 puanla sondan ikinci sırada yer alarak lige resmen veda etti.

2021 yılında elde ettiği mucizevi şampiyonlukla 2. Lig'e dönen Nazilli ekibi, bu sezon hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı krizlerle gündeme geldi. Sezon başında şirketleşme adımı atan kulüp, umduğunu bulamadı. Yıl boyunca 6 farklı teknik direktörle çalışan Nazillispor, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası aldı. Devre arasında ise kadrosu büyük ölçüde dağılırken, transfer yasağını açamayınca kadro derinliği büyük darbe aldı.

Aylardır beklenen bu acı son, Beyoğlu Yeniçarşı mağlubiyetiyle birlikte resmileşti. Nazillispor, dört yıl sonra yeniden TFF 3. Lig'de mücadele edecek.