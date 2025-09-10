Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıkları sırasında sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Etebo, Acıbadem Ankara Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, Etebo’nun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi. Gençlerbirliği, kaptan Peter Etebo’ya geçmiş olsun dileklerini iletip, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Geçmiş Olsun Peter Etebo



