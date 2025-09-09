Takım oyunu ve mücadeleden memnun olduğunu kaydeden Egemen Korkmaz, “Maçtan önce de ifade etmiştim çok kolay olmayacağını. Nitekim de öyle oldu. ‘Formasyon olarak birbirimize yakınız’ demiştik ama bugün rakip biraz bizi şaşırttı aslında. Karşılarken 5-3-2 karşıladılar. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Biz de oyun planlarımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Kurarken de oyunu güçlü kuruyorlardı. Biz de baskılarımızı otomatikman değiştirdik. Genel anlamda memnun muyum? Önce de ifade etmiştim. Oyuncularımın mücadelesinden azından çok memnunum. Şunu da unutmayalım ki, oynamayan oyuncu sayım, süre alamayan oyuncu sayım çok fazla. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kadroyu açıkladıktan sonra 2 tane çok formda oyuncu, maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadı. Yerlerine oynayan bütün arkadaşların performanslarından memnunum. Ama biraz önce arkadaşlara da ifade ettim. Biz oyunu da bir tık üstüne katarak değiştireceğiz. Hiçbir şeyin kolay olmadığını söyledim. Gerçekten olmuyor. Birbiriyle ilk defa oynayan arkadaşlar var. Ama bizim amacımızda bir sıkıntı olmadı. Bugünkü oyundan genel anlamda memnunum. Mücadelelerinden memnunum. Devam edeceğiz. Bir sonraki müsabaka Litvanya ile oynayacağız. Devam edeceğiz. Sakarya'da da bütün futbol seferleri oraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada gol atan Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Hamza Güreler de “Kazanabileceğimiz fırsatları değerlendirmedik. Ama 1-1’lik skor yine de iyi. Basit goller yemememiz lazım. Bunun üzerine daha iyi çalışmamız lazım. Golü bulduktan 3-4 dakika sonra gol yememiz moralimizi bozdu. Yine de iyi bir oyun sergiledik. Milli takım formasıyla gol atmak benim için çok değerli” diye konuştu.