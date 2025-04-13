TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Altınordu, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, üst üste Kastamonuspor, 1461 Trabzon FK ve son olarak sahasında Adana 01 FK'ya mağlup olarak bu sezon ilk kez art arda 3 yenilgi aldı. Kırmızı-lacivertliler bu süreçte gol atma başarısı da gösteremedi.

Kastamonu’da 2-0, Trabzon’da 1-0 ve evinde Adana ekibine 2-0 yenilen Altınordu, hem savunmada hem hücumda zor günler yaşıyor. Ligde kalan son iki deplasman maçında İskenderunspor ve Sarıyer ile karşılaşacak olan takım, sezonun son haftasını hükmen galibiyetle kapatacak.

Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu, ilk 6’ya kalmayı garantileyip, buradan 1. Lig biletini almayı hedefliyor. Ancak son haftalardaki form düşüklüğü, taraftar ve yönetimi endişelendiriyor.