Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleşen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kg'da yarışan Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonu oldu. 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Bektaş, koparmada 76 kg kaldırarak, silkmede 90 kg kaldırarak 2 gümüş madalya, toplamda ise 166 kg kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. ASKİ Spor Kulübü ise sosyal medya üzerinden sporcuları Cansu Bektaş'ı tebrik ettiğini belirtti. Konu ile ilgili X üerinden paylaşım yapan kulüp, "Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu Oldu. 13-21 Nisan tarihleri arasında Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkemiz adına 45 kg’da podyuma çıkan sporcumuz, Cansu Bektaş; Koparmada 76 kg, Silkmede 90 kg, Toplamda 166 kg kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu" diye vurguladı.

Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu Oldu.



13-21 Nisan tarihleri arasında Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkemiz adına 45 kg’da podyuma çıkan sporcumuz,



Cansu Bektaş;

🥈Koparmada 76 kg,

🥈Silkmede 90 kg,

🥇Toplamda 166 kg kaldırarak… pic.twitter.com/I0invz8unn — Aski Spor Kulübü (@askispor) April 13, 2025