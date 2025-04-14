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Takım sıralamasında 1'inci İstanbul Büyükşehir Belediyesi (180), 2'nci Ankara ASKİ Spor Kulübü (77), 3^'üncü ise Konya Büyükşehir Belediyesi (72) olurken, şampiyonanın en teknik sporcusu Alperen Berber, en centilmen sporcusu İbrahim Özdemir ve en centilmen antrenörü ise Çelebi Bayır seçildi.

U20 Grekoromen Güreş Şampiyonasının son günüde madalya kazanan sporcular:

60 Kilogram

1.Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ)

2.Burak Arslantürk (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü)

3.Mevlütcan Demir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3.Abdulsamet Uçar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

67 Kilogram

1.Abdullah Keskin (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

2.Ali Kılınç (Konya Büyükşehir Belediyesi)

3.Gökhan Dinçel (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Salih Uçar (Konya Selçuklu)

77 Kilogram

1.İbrahim Hayri Aydemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2.Osman Emin Ekinci (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3.Abdurrahman Çadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Ege Ekin Kireç (Kayseri Şeker)

87 Kilogram

1.Alperen Berber (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

2.Yasin Çakır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Ömer Faruk İldeş (Konya Büyükşehir Belediyesi)

3.Ahmet Meriç Ayyıldız (Rize Çaykur)

130 Kilogram

1.Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

2.Talha Çavdar (Rize Çaykur)

3.Ömer Amiroğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Üzeyir Ayberk Bostan (Yozgat 1959)