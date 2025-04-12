Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu sünnet kayıtlarını almaya başladı! Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu sünnet kayıtlarını almaya başladı!

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyenin altyapısında oynayan Kahramankazan Belediyespor'un şampiyonluğunu kutladı.

"Ankara'ya şampiyonluğumuzu ilan ettik"

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nın ifadeleri şöyle: "Göreve başladığımız ilk yıl liyakatli ve ilçemize yakışır bir takım ve yönetim kurarak ligin bitimine 2 hafta kala tüm Ankara’ya şampiyonluğumuzu ilan ettik. Başta büyük taraftarımızı, teknik heyetimizi, sporcularımızı, yönetimimizi İlçemize yaşatılan bu büyük gurur için tebrik ediyorum." diye konuştu

Muhabir: ŞEVVAL ATEŞ