Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyenin altyapısında oynayan Kahramankazan Belediyespor'un şampiyonluğunu kutladı.

"Ankara'ya şampiyonluğumuzu ilan ettik"

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nın ifadeleri şöyle: "Göreve başladığımız ilk yıl liyakatli ve ilçemize yakışır bir takım ve yönetim kurarak ligin bitimine 2 hafta kala tüm Ankara’ya şampiyonluğumuzu ilan ettik. Başta büyük taraftarımızı, teknik heyetimizi, sporcularımızı, yönetimimizi İlçemize yaşatılan bu büyük gurur için tebrik ediyorum." diye konuştu