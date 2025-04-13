Galatasaray HDI Sigorta, EFELER Ligi Play-Off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın ev sahibi olan Galatasaray, sahasında büyük bir üstünlük kurarak rakibini rahatça geçti.

Galatasaray’ın etkili performansı, Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle seriye başlamak adına önemli bir adım oldu. Bu galibiyet, Galatasaray HDI Sigorta için hem moral kaynağı hem de Play-Off serisinin ilerleyen maçları için avantaj sağladı.

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

GALATASARAY: Ahmet Tümer, Jean Patry, Ivan Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Victor Cardoso, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu

BAŞANTRENÖR: Umut Çakır

FENERBAHÇE: Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Cuci, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Caner Dengin

BAŞANTRENÖR: Slobodan Kovac

SETLER: 25-23, 25-14, 25-23

SÜRE: 96 dakika (33, 27, 36)