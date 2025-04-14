Başakşehir'de 19 Ağustos 2023 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, vale noktasından bir aracın anahtarını çaldıkları otomobili gasbetmeye çalışırken, kendilerini durdurmaya çalışan Ogün Tekin'i silahla vurarak öldüren şüpheliler Lüleburgaz’a kaçtı. Olayı gerçekleştiren 7 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak İstanbul'a getirildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan sanıkların duruşması, 18 Mart 2025'te Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Ancak, sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Hicran Tekin, bu karara tepki göstererek, "Ben oğlumun mezarına gideyim, ona ‘Rahat uyu’ diyebileyim. O karardan sonra ben onun mezarına gidemiyorum. Yüzüm tutmuyor gitmeye" diyerek acısını dile getirdi.

Olay, Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup, otoparkın vale noktasından bir aracın anahtarını çalarak kaçmaya çalıştı. O sırada otoparkta çalışan Ogün Tekin, durumu fark edip aracı durdurmak için caddeye çıktı. Şüphelilerden biri, Tekin'in aracın önünü kesmeye çalışmasını fark ederek, ona doğru 2 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin olaydan sonra Lüleburgaz'a kaçtıklarını belirledi ve 29 Ağustos'ta yapılan baskınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulama sonucu, şüphelilerden bazıları daha önce pek çok suçtan kayda geçmişti. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanmasından sonra adli süreci başlattı. Sanıklar, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak mahkemenin ardından verilen tahliye kararı, Ogün Tekin'in ailesi tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Anne Hicran Tekin, oğlunun kaybı nedeniyle yaşadığı acıyı dile getirerek, adaletin yerini bulması gerektiğini belirtti.

Baba Ergin Tekin, adaletin sağlanmadığını ve sanıkların tahliye edilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Aile, davanın devamında adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini ifade etti. Hicran Tekin, oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından yaşadıkları zor dönemi anlatarak, "Evlat acısı çok zor. Tarifi yok. Oğlumun hayalleri vardı, hepsi öldürüldü" dedi.