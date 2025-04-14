Türkiye Biyologlar Derneği, 17 Nisan 2025 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda önemli bir etkinlik düzenleyecek. "Biyolojide Kariyer Günleri" başlığı altında gerçekleştirilecek etkinlikte, biyoloji alanındaki kariyer fırsatları ve gelişmeler üzerine değerli isimler konuşmalar yapacak.

Etkinlikte yer alacak konuşmacılar arasında Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı Uzman Biyolog Hıdır Güneri, E-Biyologlar Derneği Başkanı Nursal Genel, Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Uzman Biyolog İhsan Soytemiz yer alacak.

Etkinlik programı şu şekilde:

Saat 13:00-14:00: Türkiye Biyologlar Derneği Onursal Genel Başkanı Prof. Dr, Ali Demirsoy konuşacak.

Saat 14:30-15:00: Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı Uzman Biyolog İhsan Soytemiz konuşma yapacak.

Saat 15:15-16:00: Türkiye Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Biyolog Hıdır Güneri konuşma yapacak.