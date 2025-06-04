İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: DHA